Спикер Палаты представителей допустил одобрение Конгрессом помощи Киеву до конца года

Майк Джонсон также отметил, что вопросы поддержки Украины и ужесточения контроля за южной американской границей должны рассматриваться вместе

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) рассчитывает, что законодатели одобрят выделение финансирования для оказания помощи Украине и Израилю до конца текущего года. Соответствующее заявление он сделал, выступая в понедельник в штате Флорида.

По словам Джонсона, выступление которого транслировала телекомпания NBC, оказание помощи Израилю является "ключевым приоритетом для США". "Украина - это еще один приоритет", - продолжил он, отметив, что Вашингтон "понимает необходимость оказания поддержки" Киеву. "Мы говорим о том, что, если Украине будет выделена дополнительная помощь, что большинство членов Конгресса считает важным, то нам необходимо также поработать с тем, чтобы внести изменения в нашу пограничную политику", - подчеркнул Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США. По его словам, вопросы выделения помощи Украине и ужесточения контроля за южной американской границей "должны рассматриваться вместе".

"В пакетном запросе на дополнительное финансирование есть и другие пункты. Думаю, все это будет согласовано в ближайшие дни", - заявил Джонсон, отвечая на вопрос о том, будет ли выделение дополнительных ассигнований одобрено до конца текущего года. "Мы чувствуем безотлагательность этого, есть крайние сроки. Поэтому я уверен и испытываю оптимизм относительно того, что нам удастся сделать это", - заявил Джонсон.

Ранее лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) сообщил, что верхняя палата американского законодательного органа в начале декабря проведет голосование по запросу администрации президента США Джо Байдена на выделение финансирования для оказания помощи Украине и Израилю. По его словам, он намерен вынести соответствующий запрос на голосование Сената "на неделе, начинающейся 4 декабря".

В начале ноября Шумер заявил, что Сенат Конгресса намерен разработать собственный законопроект, который будет включать военную помощь как Израилю, так и Украине. Ранее демократы в Сенате заблокировали рассмотрение предложенного республиканцами и одобренного Палатой представителей Конгресса законопроекта о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, который не предусматривает предоставления Вашингтоном дополнительных средств на нужды Украины.

Запрос Белого дома

Американская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.