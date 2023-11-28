В Интерполе заявили, что поддерживают связь с МВД РФ

По словам президента организации Ахмеда Насера ар-Раиси, Россия важна для деятельности Интерпола

ВЕНА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Арина Давидян, Иван Попов/. Интерпол поддерживает связь с российской полицией, Россия важна для его деятельности, как и другие члены. Об этом заявил в интервью ТАСС президент организации Ахмед Насер ар-Раиси в преддверии открытия 91-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола.

"Россия и другие страны-члены важны для организации. <...> Устав [Интерпола] не позволяет исключить ни одну страну из организации. Кроме того, согласно второй статье Устава, двери организации всегда открыты для каждой страны для того, чтобы она могла оказать поддержку своей полиции. Наращивание потенциала, обмен информацией, борьба с преступлениями. Это то, что происходит сейчас с Россией. Связь [с МВД РФ] есть, мы обеспечиваем равное и справедливое отношение ко всем странам-членам", - подчеркнул президент Интерпола.

91-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола пройдет в Вене с 28 ноября по 1 декабря. Она соберет руководителей и представителей правоохранительных ведомств из более чем 190 стран - участниц организации. Сессия приурочена к 100-летию с момента создания Интерпола, основанного в Вене в 1923 году.