В Интерполе заявили, что равноценно относятся ко всем членам организации

Как отметил президент Интерпола Ахмед Насер ар-Раиси, "если какая-либо страна использует данные не по назначению, то принимаются меры, но исключения страны из организации нет"

ВЕНА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Арина Давидян, Иван Попов/. Интерпол равнозначно относится ко всем своим членам, не допуская различий в зависимости от их статуса. Об этом заявил в интервью ТАСС президент организации Ахмед Насер ар-Раиси в преддверии открытия 91-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола.

"У нас есть третья статья Устава [Интерпола], которая запрещает любую политизацию организации. Мы являемся полицейской организацией, и мы обязаны следовать нашему Уставу. Если какая-либо страна использует данные не по назначению, то принимаются меры, но исключения страны из организации нет. И это не в пользу кого бы то ни было, государства должны поддерживать отношения, мы должны защищать мир от преступников, которые будут скрываться в местах или в странах, с которыми нет связей или которые не используют базы данных, инструменты Интерпола", - сказал ар-Раиси.

"Поэтому мы очень тесно сотрудничаем со всеми странами-членами, и мы не делаем различий между большими и малыми странами, богатыми и бедными", - отметил он. Это также касается случаев, когда "государство находится в [состоянии] конфликта", добавил ар-Раиси. "У нас одинаково прозрачный способ обращения [с ними]", - подчеркнул президент.

91-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола пройдет в Вене с 28 ноября по 1 декабря. Она соберет руководителей и представителей правоохранительных ведомств из более чем 190 стран - участниц организации. Сессия приурочена к 100-летию с момента создания Интерпола, основанного в Вене в 1923 году.