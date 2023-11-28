Президент Интерпола: организация объединяет больше государств, чем ООН

Ахмед Насер ар-Раиси отметил, что после принятия Палау в составе объединения будет 196 стран

ВЕНА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Арина Давидян, Иван Попов/. Интерпол объединяет больше стран, чем ООН, и надеется принять в свои ряды новые страны. Об этом заявил в интервью ТАСС президент организации Ахмед Насер ар-Раиси в преддверии открытия 91-й сессии ее Генеральной ассамблеи.

"В наши ряды вступит Палау. Надеемся, что в грядущие годы вступят больше стран. Сейчас мы - самая крупная организация, в ее составе будет 196 членов. Это больше, чем в ООН", - сказал Ахмед Насер ар-Раиси.

Президент организации отметил, что Интерпол всегда рад приветствовать новых участников. "Важно, чтобы у преступников не осталось места, где они могли бы укрыться", - пояснил он.

На данный момент в Интерполе 195 стран-участниц, в Организации Объединенных Наций - 193.

Представитель Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Насер ар-Раиси был избран и вступил в должность президента Интерпола в ноябре 2021 года. Он поступил на службу в полицию ОАЭ в 1980 году, в 2005 году назначен гендиректором по центральным операциям полиции Абу-Даби. С 2015 года занимал должность генерального инспектора МВД ОАЭ. Получил высшее образование в Великобритании и США, в том числе получил докторскую степень в области полицейской работы и общественной безопасности при Лондонском университете Метрополитен. Является членом исполнительного комитета Интерпола и был делегатом от Азии с 2018 года.

91-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола пройдет в Вене с 28 ноября по 1 декабря. Она приурочена к столетию с момента создания организации, основанной в австрийской столице в 1923 году.