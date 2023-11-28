В Киргизии парламентский комитет одобрил изменение дизайна национального флага

Предлагают, в частности, изменить форму лучей на нем "из волнообразных на форму, четко напоминающую лучи солнца", рассказали в пресс-службе киргизского парламента

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. Комитет парламента Киргизии одобрил проект закона, предусматривающий изменение дизайна государственного флага страны. Об этом сообщила пресс-служба высшего законодательного органа страны.

"Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Верховного совета сегодня, 28 ноября, рассмотрел и одобрил законопроект "О внесении изменения в закон "О государственных символах Кыргызской Республики" в первом чтении", - говорится в сообщении.

Этот законопроект предусматривает частичное изменение рисунка на национальном флаге республики. В частности, предлагается изменить форму лучей на нем "из волнообразных на форму, четко напоминающую лучи солнца".

"Для разработки нового эскиза лучей солнца на флаге Кыргызской Республики были привлечены авторы - разработчики данного флага на начальном этапе, которыми были проведены математические расчеты, чертежи и сопутствующие работы. Один из авторов Жусуп Матаев отметил, что исходная версия претерпела изменения, изначально предлагалась форма, четко напоминающую лучи солнца", - отмечается в сообщении.

В то же время, уточнили в пресс-службе, во время обсуждения законопроекта часть депутатов выступили с инициативой проведения референдума по этому вопросу.

Инициаторами разработки проекта закона об изменении государственной символики выступили спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. В настоящее время флаг Киргизии представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета, на котором желтым цветом изображена верхняя часть юрты (тундук), от которой в разные стороны отходят 40 волнистых солнечных лучей.