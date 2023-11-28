В Сумах за три месяца план по мобилизации в ВСУ выполнили на 8%

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил, что во многих общинах области вообще нет учета военнообязанных, а предприятия и учреждения не выполняют свои обязательства в этом вопросе

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. План по мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в городе Сумы за последние три месяца выполнен всего на 8%, что свидетельствует о его провале. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

"За последние три месяца город Сумы провалил план поставки мобилизационных ресурсов в вооруженные силы. <...> Вы вдумайтесь - всего 8% военнообязанных подали из города Сумы", - сказал он на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале издания "Страна".

По словам Артюха, во многих общинах Сумской области вообще нет учета военнообязанных, а предприятия и учреждения не выполняют свои обязательства в этом вопросе.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.

В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Кроме того, в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. 24 ноября украинский президент анонсировал новый комплексный план проведения мобилизационных мероприятий.