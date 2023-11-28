СМИ: палестинскую активистку Ахед Тамими включили в список на освобождение

Газета The Times of Israel напомнила, что ее задержали в начале ноября за призывы к убийствам еврейских поселенцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. Палестинская активистка Ахед Тамими вошла в список из 50 палестинских женщин-заключенных, которые могут быть освобождены из израильских тюрем в случае продолжения гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel, отмечая, что Тамими была задержана в начале ноября за призывы к убийствам еврейских поселенцев.

Министерство юстиции Израиля опубликовало список из имен 50 палестинок поздно вечером в понедельник, по информации издания. Канцелярия главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что "правительство одобрило включение 50 женщин в список заключенных для обмена на случай дополнительного освобождения похищенных израильтян".

По данным газеты Haaretz, Тамими была задержана израильскими силовиками в своей родной деревне Наби-Салих на Западном берегу реки Иордан 6 ноября. В 2018 году тогда 17-летняя Тамими была выпущена из израильской тюрьмы после восьми месяцев заключения, к которым она была приговорена за пощечину солдату ЦАХАЛ. Видео инцидента тогда попало в сеть, после чего Тамими стала фактически еще одним символом палестинского протеста, отмечало издание.

Согласно достигнутым с помощью международных посредников в лице Египта, Катара и США договоренностям, в 08:00 мск 28 ноября начался первый день дополнительного периода гуманитарной паузы в два дня.