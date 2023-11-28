28 ноября, 09:45
Военная операция на Украине

Гаглоев распорядился закупить для осетинских бойцов в зоне СВО коптеры с тепловизором

По словам пресс-секретаря главы Южной Осетии Натальи Босиковой, ранее соответствующее обращение на имя президента поступило от бойцов одного из подразделений 429-го полка

ЦХИНВАЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев распорядился закупить для бойцов 429-го осетинского полка в зоне специальной военной операции (СВО) квадрокоптеры с тепловизором. Как сообщила пресс-секретарь главы закавказской республики Наталья Босикова, ранее соответствующее обращение на имя президента поступило от бойцов одного из подразделений этого полка, которое находится на передовой линии.

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"Увидел ваше обращение и уже дал поручение найти и закупить нужные модели. Будьте уверены, в ближайшее время коптеры будут у вас. Знайте, вы всегда будете услышаны. Мы гордимся вами и всегда подставим братское плечо. За нами правда, победа будет за нами!" - привела пресс-секретарь слова Гаглоева, адресованные бойцам.

Накануне в социальных сетях распространилось видеообращение на имя президента Южной Осетии от бойцов одного из осетинских подразделений, в котором они просили приобрести квадрокоптеры с тепловизором.

Ранее помощник президента закавказской республики Алан Плиев сообщал ТАСС, что власти Южной Осетии отправят в зону специальной военной операции для осетинских бойцов шесть автомобилей "Нива" и специальные разведывательные средства. До этого осетинские подразделения в зоне специальной военной операции получили несколько десятков дронов от Гаглоева и главы Северной Осетии Сергея Меняйло.

В мае президент Южной Осетии посетил расположение осетинских бойцов в Мелитополе и доставил очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим 4-й военной базы, добровольцам из батальонов "Алания" и "Шторм". Гуманитарный груз содержал квадрокоптеры, тепловизоры, рации, генераторы, а также предметы первой необходимости - продукты, воду, камуфлированную военную одежду, сапоги, снуд-маски, спальные мешки и печи. Также Гаглоев передал одному из подразделений свой личный автомобиль "пикап". 

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