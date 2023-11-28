Доля Коломойского в нефтегазовой компании JKX перешла Лондону

Компания сообщила, что получила подтверждение от регистратора корпоративных дел Британских Виргинских островов об исключении EGL Коломойского из реестра 1 ноября 2022 года и ликвидации 4 июля 2023 года в соответствии с законодательством островов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Доля компании Eclairs Group Limited (EGL) украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) в британской нефтегазовой компании JKX Oil & Gas перешла в государственную собственность Великобритании. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте JKX.

"EGL была основным акционером компании с долей участия 32,66% в выпущенном акционерном капитале компании. <...> Акции JKX, ранее принадлежавшие EGL, теперь принадлежат короне. Как следствие, EGL теперь будет исключена из реестра акционеров компании, а Игорь Коломойский, который ранее имел косвенный контроль над EGL, будет исключен из реестра контролирующих лиц компании на том основании, что он больше не имеет никакого прямого или косвенного интереса в компании", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что получила подтверждение от регистратора корпоративных дел Британских Виргинских островов об исключении EGL Коломойского из реестра 1 ноября 2022 года и ликвидации 4 июля 2023 года в соответствии с законодательством островов.

По данным агентства Украинские новости, основным активом JKX Oil & Gas на Украине является Полтавская газонефтяная компания, занимающаяся добычей углеводородов на Гнатовском, Молчановском, Ново-Николаевском, Руденковском, Заплавском, Елизаветовском месторождениях в Полтавской области. В 2021 году компания добыла 196,9 млн куб. м газа и 41,7 тыс. тонн нефти и конденсата.

2 сентября Коломойский был задержан после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.