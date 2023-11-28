МИД Азербайджана вызвал дипломатов ФРГ, США и Франции в связи с нарушением закона о СМИ

В ведомстве сообщили, что новостной портал AbzasMedia с участием зарегистрированных в этих странах организаций проводит незаконные финансовые операции, к этой деятельности привлечены посольства

БАКУ, 28 ноября. /ТАСС/. МИД Азербайджана вызвал дипломатов Германии, США и Франции в связи с нарушением закона о финансировании СМИ. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"28 ноября 2023 года в министерство иностранных дел были вызваны по отдельности временные поверенные в делах США и Германии, а также посол Франции [в Азербайджане]. На встречах до их внимания было доведено, что новостной портал AbzasMedia с участием зарегистрированных в этих странах организаций осуществляет незаконные финансовые операции, к этой деятельности привлечены посольства указанных стран, и выражен решительный протест против этой деятельности", - говорится в сообщении.

Дипломатам заявили, что Агентство международного развития США (USAID), FreedomNow, New Democracy Fund и другие организации, нарушая правила предоставления грантов, осуществляли трансфер финансовых ресурсов на территорию Азербайджана. При этом было подчеркнуто, что финансирование проектов, которые не прошли государственной регистрации, является серьезным нарушением законодательства страны. Кроме того, им напомнили, что, согласно закону Азербайджана "О медиа", финансирование местных субъектов медиа физическими или юридическими лицами, а также государственными структурами зарубежных стран не допускается.

"Было подчеркнуто, что эти противоречащие законодательству действия посольств и организаций их стран на территории Азербайджана также являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях", - отмечается в информации МИД. Во внешнеполитическом ведомстве подсчитали, что действия посольств США, Германии и Франции направлены на вмешательство во внутренние дела Азербайджана, и заявили, что Баку "в связи с указанными фактами оставляет за собой право принимать соответствующие меры в соответствии с национальным законодательством".

Ранее правоохранительные органы Азербайджана задержали учредителя и директора независимого интернет-портала AbzasMedia Ульви Гасанли и его главного редактор Севиндж Вагифгызы по обвинению в контрабанде иностранной валютой. Суд вынес решение о взятии их под стражу сроком на четыре месяца. Сами журналисты считают, что задержаны за свою профессиональную деятельность в связи с публикацией на портале материалов о коррупции.