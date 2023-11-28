Глава МИД Украины не поедет в Скопье для участия в заседании СМИД ОБСЕ

Украинская делегация не будет участвовать во встрече из-за прибытия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, написал официальный представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

"Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министров иностранных дел", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

27 ноября посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что София открыла свое воздушное пространство для визита главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание СМИД ОБСЕ в Северной Македонии. Как заявил Николенко, "учитывая это, делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел".

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, на ней члены организации должны определиться с председательствующим государством. Ранее Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения", сообщил, что российская делегация примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Скопье, если Болгария откроет воздушное пространство для полета делегации РФ.