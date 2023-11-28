В Финляндии заявили, что объявят о новых ограничениях на границе с Россией

Суть новых рестрикций не раскрывается

СТОКГОЛЬМ, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Финляндии примет во вторник решение о введении новых ограничений на границе с Россией. Об этом сообщила глава МВД республики Мари Рантанен, слова которой приводит портал Yle.

Суть новых рестрикций не раскрывается. Также неизвестно, получили ли они уже одобрение канцлера юстиции, указывает портал.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП, оставив только "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России). Однако власти республики не исключили вероятность полного закрытия пропускных пунктов, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не иссяк. Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что в случае необходимости его страна может закрыть всю границу с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва глубоко сожалеет в связи с возможным решением Хельсинки закрыть оставшиеся КПП на границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии части погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.