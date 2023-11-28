На Украине продлили арест Игорю Коломойскому до 26 января 2024 года

По сведениям телеканала ТСН, возможно внесение залога в размере около $82,8 млн

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Шевченковский суд Киева продлил бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 января 2024 года с возможностью внесения залога в размере 3 млрд 712 тыс. гривен (порядка $82,8 млн по нынешнему курсу Нацбанка Украины). Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

По его данным, суд удовлетворил ходатайство детективов Бюро экономической безопасности о продлении ареста Коломойскому в пределах срока досудебного расследования.

Ранее суд установил срок содержания Коломойского под стражей до 2 января следующего года. Однако 23 ноября суд продлил срок досудебного расследования до 2 марта 2024 года. Сторона обвинения обосновывала это необходимостью большего времени для опроса подозреваемых, свидетелей, проведения судебно-экономических экспертиз и прочих следственных действий в деле о завладении средствами Приватбанка.

Адвокаты Коломойского ранее настаивали на том, чтобы его перевели под домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья. Однако суд отказал в этом.

2 сентября Коломойский был задержан после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.