Столтенберг ожидал завершения процесса приема Швеции в НАТО к текущей встрече в Брюсселе

Генсек альянса пообещал продолжать добиваться от Турции и Венгрии ратификации протокола о вступлении

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. НАТО ожидала завершить прием Швеции в альянс на открывающейся во вторник в штаб-квартире альянса последней в этом году встрече глав внешнеполитических ведомств стран - членов альянса, но этого не произойдет, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на данное мероприятие.

"Я ожидал завершения процесса приема Швеции в НАТО к сегодняшней встрече глав МИД. Это не произошло. Но хорошая новость заключается в том, что президент Турции [Реджеп Тайип] Эрдоган передал все документы о приеме Швеции для ратификации в парламент", - сказал он.

Он также пообещал продолжать добиваться от Турции и Венгрии ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.

Глава МИД Швеции принимает участие во встрече в Брюсселе, но лишь в качестве специально приглашенного представителя страны - кандидата. По мнению ряда европейских дипломатов в кулуарах последней в этом году подобной встречи, это означает "высокую вероятность", что прием Швеции переносится на следующий год.