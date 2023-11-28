СМИ: страны НАТО одобрят упрощенный план вступления Украины в альянс

По информации портала Euractiv, "адаптированная годовая национальная программа" состоит из 10 страниц вместо 300

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Главы МИД стран - членов НАТО поддержат упрощенную программу реформ, необходимых для вступления Украины в альянс после завершения конфликта. Об этом сообщил портал Euractiv.

По его сведениям, в среду НАТО и Украина, как ожидается, согласуют список задач, которые Киев должен будет выполнить для будущего вступления в альянс. Главы МИД стран НАТО поддержат составленную Киевом "адаптированную годовую национальную программу", в которой также будут содержаться рекомендации членов альянса. Некоторые страны НАТО, такие как Германия и США, не хотели полностью освобождать Украину от обязательства проводить реформы, а также навязывать Киеву трудоемкий процесс вступления в рамках Плана действий по подготовке к членству (ПДЧ), однако согласились на то, что Украина будет выполнять отдельную программу. Как рассказали порталу Euractiv четыре дипломата из стран НАТО, эта программа не такая строгая, как ПДЧ, которому обычно следует любой кандидат на членство в альянсе.

По информации портала, "адаптированная годовая национальная программа" состоит из 10 страниц вместо 300. Так, Киев должен будет гарантировать гражданский контроль над вооруженными силами, разработать национальную стратегию обороны и безопасности, работать над совместимостью своих вооруженных сил с ВС стран НАТО, а также провести антикоррупционные реформы. В программу также включена защита меньшинств и необходимость соблюдать права человека.

В среду в Брюсселе пройдет первое заседание Совета Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел, однако ранее представители НАТО и США заявили, что "не ожидают принятия на этой встрече практических решений". По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, на нем будут обсуждаться перспективы дальнейшего сближения Украины и НАТО, с пониманием того, что "Украина не может стать членом НАТО в разгар военного конфликта".