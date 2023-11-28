Эксперт: новая власть в Нидерландах может прекратить военную помощь Украине

Голландский публицист и политолог Аб Гителинк отметил, что убедительная победа крайне правой Партии свободы во главе с Гертом Вилдерсом "стала шоком, особенно для левых сил"

ГААГА, 28 ноября. /ТАСС/. Новое правительство, которое должно быть сформировано в Нидерландах по результатам прошедших 22 ноября парламентских выборов, скорее всего, будет с правым уклоном и сократит военную помощь Украине или вообще откажется от нее. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС голландский публицист и политолог Аб Гителинк.

По его словам, убедительная победа крайне правой Партии свободы (ПС) во главе с Гертом Вилдерсом "стала шоком, особенно для левых сил". "В то же время ее нельзя назвать полностью неожиданной", - заметил эксперт. Популярность Вилдерса в последние дни перед выборами резко росла на фоне его заявлений о том, что борьба с исламизацией Нидерландов для него отошла на второй план и что более важными темами являются наплыв мигрантов и беженцев, борьба с бедностью и улучшение качества жизни населения.

"Шансы достаточно велики, что новое коалиционное правительство будет сформировано с участием Партии свободы и что Герт Вилдерс станет премьер-министром", - подчеркнул Гителинк. "Можно вполне себе представить и правительство, в котором премьер-министром является не кто-то из лидеров партий, а профессиональный человек со стороны, - добавил он. - Но думаю, что Партия свободы будет играть роль первой скрипки в новом правительстве".

И при таком раскладе, уверен политолог, активная поддержка голландскими властями конфликта на Украине "закончится в течение нескольких месяцев". "Особенно в том, что касается оружия, - подчеркнул Гителинк. - Вилдерс не является сторонником оказания военной помощи Украине. И я не верю, что его партнеры начнут возражать, если он предложит прекратить поставки оружия Украине. Может быть, мы продолжим оказывать гуманитарную помощь, но и то в меньших объемах".

Кроме того, нет никаких шансов, что новое правительство, сформированное Вилдерсом, поддержит членство Украины в ЕС. "Я в это не поверю, - заметил эксперт. - Это не то, чего хотят голландцы, и не то, чего хочет ПС".

В общем, подытожил политолог, комментируя итоги выборов, "для России это лучший результат". "Все признают, что это плохо для Украины и хорошо для РФ", - констатировал он.