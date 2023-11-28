Сийярто считает, что НАТО не должна втягиваться в военную конфронтацию с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что альянс должен активизировать борьбу с терроризмом в свете усиления нелегальной миграции и "помочь сохранить стабильность" в регионе Западных Балкан

БУДАПЕШТ, 28 ноября. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает, что главы внешнеполитических ведомств стран НАТО подтвердят на встрече в Брюсселе приверженность своему прежнему подходу к конфликту на Украине, в соответствии с которым альянс не должен втягиваться в военные действия против России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в двухдневном совещании, открывшемся в Брюсселе.

"Мы ожидаем, что на заседаниях Совета министров иностранных дел стран НАТО будет подтверждено предыдущее решение о том, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией, а также превращения НАТО в воюющую сторону", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр отметил, что, по мнению Венгрии, Североатлантический альянс должен активизировать борьбу с терроризмом в свете усиления нелегальной миграции и "помочь сохранить стабильность" в регионе Западных Балкан.