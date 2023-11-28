Минобороны Украины из экономии отказывается от системы питания военных по стандартам НАТО

По данным издания "Главком", в ведомстве полагают, что это позволит удешевить закупки

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Минобороны Украины начинает вывод на отдельные торги некоторых позиций из каталога заказа питания для военнослужащих. В ведомстве полагают, что это позволит удешевить закупки, сообщило издание "Главком".

В начале ноября в Минобороны сообщили о начале "эксперимента" по выводу на торги отдельно от основного каталога круп и хлеба.

По данным "Главкома", сейчас ведомство выделит в отдельные закупки 35 из 400 содержащихся в каталоге позиций. При этом издание отмечает, что даже при сохранении прежнего перечня продуктов стоимость суточного рациона украинского военнослужащего в 10 раз меньше, чем у военного из стран НАТО.

На закупки продовольствия по каталогу украинское Минобороны перешло с 2015 года по рекомендации кураторов из НАТО. Тогда был разработан список из 400 наименований продуктов, многие из которых ранее не входили в рацион военнослужащих.