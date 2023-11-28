Telegraph: в Британии обсуждали перевод средств от продажи "Челси" Израилю вместо Украины

Газета отметила, что британские власти отклонили эту идею

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Израиль обсуждал с британскими властями возможность перевода средств от продажи английского футбольного клуба "Челси", ранее принадлежавшего Роману Абрамовичу, на восстановление пострадавших от боевиков палестинского движения ХАМАС районов страны вместо Украины. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

"Я знаю, что во время государственных визитов израильтяне спрашивали у Великобритании, рассмотрят ли они возможность выдать лицензию для [передачи] любых активов [Абрамовича], а не только "Челси", в качестве пожертвования на восстановление Израиля. Роман является крупным донором в Израиле", - сказал один из источников издания, добавив, что сам бизнесмен, имеющий израильский паспорт, не был осведомлен о сделанном Лондону предложении со стороны правительства еврейского государства.

Газета отметила, что британские власти отклонили эту идею. При этом, согласно The Daily Telegraph, в Лондоне полагают, что за высказанной инициативой стоит именно Абрамович, который не желает переводить деньги Украине, чтобы не подвергаться осуждению в России. Источники издания также сообщили о том, что бизнесмен якобы предлагал использовать средства от продажи "Челси" для оказания помощи пострадавшим от землетрясения жителям Турции.

Продажа клуба

Абрамович был внесен в санкционный список Великобритании 10 марта 2022 года в связи с событиями на Украине, после чего его активы в королевстве были заморожены. 24 мая прошлого года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу "Челси" консорциуму бизнесмена Тодда Боэли. Группа американского предпринимателя предложила за клуб £4,25 млрд ($5,4 млрд по текущему курсу). Из них £2,5 млрд ($3,2 млрд) должно было быть выплачено за сам клуб, еще £1,75 млрд ($2,2 млрд) - вложено в его развитие.

25 мая 2022 года британское правительство выдало специальную лицензию, которая позволила Абрамовичу продать принадлежавшую ему команду. Условием выдачи лицензии было то, что сам предприниматель не получит вырученные за клуб деньги. Власти королевства указывали, что намерены проконтролировать передачу средств от продажи "Челси" благотворительным организациям, которые, в частности, оказывают помощь украинским беженцам и реализуют гуманитарные проекты на Украине.

В июне газета The Mail on Sunday сообщила со ссылкой на источники, что Абрамович настаивает на том, чтобы средства от продажи "Челси" достались как украинцам, так и россиянам, которые пострадали от военных действий. В свою очередь в Лондоне выступают за то, чтобы эти средства были потрачены исключительно на Украине. Газета подчеркивала, что передача средств, по всей видимости, невозможна без соответствующего разрешения со стороны Абрамовича.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за £140 млн (около $233 млн по курсу на тот момент) у англичанина Кена Бейтса. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги, по два раза выигрывал суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.