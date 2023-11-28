В Казахстане членов просоветской группы "Народного Совета" осудили за сепаратизм

Их приговорили к лишению свободы от семи до девяти лет

АЛМА-АТА, 28 ноября. /ТАСС/. Суд города Петропавловска приговорил к лишению свободы от семи до девяти лет четырех участников просоветской группы "Народный Совет" за сепаратистскую деятельность. Об этом сообщило издание "Петропавловск news".

Организатор группы - Вячеслав Зудерман - осужден на девять лет, три активистки группы - 40-летняя Елена Болдырева, 52-летняя Мадина Капарова и 37-летняя Ольга Бережнова приговорены к семи годам лишения свободы. Суд признал подсудимых виновными по части 2 статьи 179 (пропаганда к подрыву безопасности государства) и части 2 статьи 180 (сепаратистская деятельность - пропаганда к нарушению целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории) Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

В апреле прокуратура Северо-Казахстанской области сообщала о задержании граждан Казахстана, активистов группы "Народный Совет", которые, как отмечалось, в марте "приняли Декларацию Народного Совета города Петропавловска Северо-Казахстанской области", в которой не признают легитимность и законность создания государства Казахстан и отрицают его независимость".

В прокуратуре тогда указали, что группа состояла из 20 человек, которые "позиционируют себя наследниками СССР".