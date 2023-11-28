Польша возобновила пропуск грузовиков через закрытый накануне КПП на границе с Украиной

Украинская погранслужба ранее сообщала о приостановке польскими пограничниками на сутки пропуска грузового автотранспорта через КПП "Угринов - Долгобычев", по причине ремонтных работ и отключения электричества на польской стороне КПП

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Польша возобновила пропуск грузового автотранспорта через закрытый накануне КПП "Угринов - Долгобычев" на границе с Украиной. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

"По состоянию на 18:30 (19:30 мск) электроснабжение в пункте пропуска "Угринов - Долгобычев" восстановлено. Пропуск автобусов и грузового автотранспорта <…> осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее украинская погранслужба сообщала о приостановке польскими пограничниками на сутки пропуска грузового автотранспорта через КПП "Угринов - Долгобычев", по причине ремонтных работ и отключения электричества на польской стороне КПП.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими пока не привели к результатам. По данным Госпогранслужбы Украины от 24 ноября в очереди на въезд на Украину стояло около 3 700 грузовиков.