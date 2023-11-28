Сийярто: НАТО по-прежнему не планирует становиться стороной конфликта с Россией

По словам главы венгерского МИД, больше года назад было решено, что "необходимо сделать все, чтобы гарантировать, что НАТО не будет являться стороной конфликта, и избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией"

БУДАПЕШТ, 28 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран НАТО на встрече Брюсселе подтвердили подход к событиям на Украине, согласно которому Североатлантический альянс не должен становиться стороной конфликта с Россией. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, принимающий участие в двухдневном совещании в бельгийской столице.

Он рассказал, что заявил своим коллегам о необходимости придерживаться прежнего решения о невмешательстве НАТО в украинский конфликт. По его словам, больше года назад было решено, что "необходимо сделать все, чтобы гарантировать, что НАТО не будет являться стороной конфликта, и избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией". "Хорошей новостью является то, что сегодня никто не выступил с инициативой изменить или пересмотреть это решение", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами по итогам первого рабочего дня министерского заседания НАТО. Его краткая пресс-конференция транслировалась телеканалом М1.

В то же время он отметил, что почти все министры стран НАТО сохраняют воинственный настрой и слово "мир" почти не звучало на встрече в Брюсселе. Вместо этого некоторые участники совещания подчеркивали важность продолжения военной помощи Украине и говорили о необходимости расширения этой помощи.