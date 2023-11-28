В ХАМАС призвали арабские и исламские государства направить в Газу полевые госпитали

В движении отметили, что "мы ожидаем, что арабские и исламские страны внесут также свой вклад в спасение и вывоз раненых на лечение за границу"

БЕЙРУТ, 28 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС призвало арабские и исламские государства срочно направить в сектор Газа полевые госпитали для обслуживания пострадавшего населения. Об этом говорится в заявлении радикалов, опубликованном в их Telegram-канале.

"Учитывая прекращение работы больниц в результате израильских бомбардировок, палестинцы ждут от арабов и мусульман срочного направления в Газу полевых госпиталей и медицинских специалистов", - отмечается в тексте.

"Мы ожидаем, что арабские и исламские страны внесут также свой вклад в спасение и вывоз раненых на лечение за границу", - добавили в ХАМАС.

Как сообщается в заявлении, отряды гражданской обороны в секторе Газа не могут справиться в одиночку с разбором завалов. "Масштабы разрушений велики, и под завалами домов находятся тысячи непогребенных тел, поэтому мы призываем направить в Газу спасателей со всего мира и специализированную технику", - подчеркивается в документе.

По сведениям палестинских властей, в результате израильских авианалетов и артобстрелов в секторе Газа погибли с 7 октября более 15 тыс. человек, среди них 6 тыс. детей и 4 тыс. женщин. Жертвами израильских ударов стали 207 медицинских работников, 26 спасателей из местной гражданской обороны и 70 журналистов.

Более 36 тыс. палестинцев получили ранения различной степени тяжести, 75% из них - это дети и женщины.