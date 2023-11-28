В Словакии заявили, что будут против отмены в ЕС права вето у государств-членов

За отказ от права вето и принятие в ЕС решений по вопросам внешней политики большинством голосов стран-участниц выступил руководитель дипломатии сообщества Жозеп Боррель

БРАТИСЛАВА, 28 ноября. /ТАСС/. Словакия будет против отмены права вето у государств-членов Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар в интервью новостному порталу hlavnespravy.sk.

"Мы против отмены права вето в ЕС [у государств-членов] в областях, в которых оно есть, а именно в вопросах внешней политики и безопасности, финансов и налогов. Мы однозначно против лишения права вето в этих областях, - сказал министр. - Наш ответ совершенно ясен. Если бы что-то подобное произошло, это стало бы серьезной угрозой для будущего ЕС".

За отказ от права вето и принятие в ЕС решений по вопросам внешней политики большинством голосов стран-участниц выступил руководитель дипломатии сообщества Жозеп Боррель. Его предложение нашло поддержку в Европарламенте.