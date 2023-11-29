Милей обсудил с Салливаном развитие экономических связей

Избранный президент Аргентины и помощник президента США по национальной безопасности на встрече также подняли вопросы защиты прав человека и "поддержки демократий"

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и избранный президент Аргентины Хавьер Милей обсудили на встрече во вторник развитие экономического сотрудничества, защиту прав человека и "поддержку демократий". Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как следует из документа, Салливан и Милей говорили о "важности дальнейшего развития прочных связей между США и Аргентиной в сфере экономики и по общим приоритетам, включая инвестирование в технологии и чистую энергетику, защиту прав человека и поддержку демократий по всему миру". Салливан поздравил Милея с "победой на выборах и выразил приверженность дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами".

Как сообщал ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, президент США Джо Байден не сможет встретиться с Милеем во время визита последнего в Вашингтон, так как будет находиться в поездке по стране. Сотрудник СНБ подчеркнул, что США стремятся продолжить сотрудничество с Аргентиной, а также хотят услышать от нового аргентинского лидера, "в каком направлении он хочет двигаться по политическим вопросам".

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он считает Израиль и США приоритетными союзниками Аргентины.