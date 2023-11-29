Китай считает необходимым поддерживать с ЕС взаимовыгодное сотрудничество

Замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун также отметил, что "обе стороны должны правильно задать направление развитию отношений" и уважать интересы друг друга

ПЕКИН, 29 ноября. /ТАСС/. ЕС и КНР необходимо выстроить правильное направление сотрудничества, подразумевающее взаимную выгоду и уважение интересов друг друга. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун на встрече с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора, состоявшейся во вторник в Пекине в рамках 16-го раунда внешнеполитических консультаций между Китаем и ЕС.

"Сегодня мир претерпевает невиданные за столетие глубочайшие изменения, отношения Китая и Евросоюза сталкиваются с новыми возможностями и новыми проблемами. Обе стороны должны правильно задать направление развитию отношений Китая и ЕС, поддерживать характер взаимовыгодного сотрудничества и полностью уважать основные интересы друг друга", - приводит слова замминистра иностранных дел КНР в среду сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Сунь Вэйдун также подчеркнул, что КНР готова работать с ЕС над укреплением координации в рамках подготовки к встрече лидеров Китая и ЕС, которая должна пройти до конца года.

ЕС в начале года провозгласил курс на "снижение рисков" в отношениях с Китаем. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и ее представители неоднократно заявляли, что необходимо сократить дефицит ЕС в торговле с КНР, который в 2022 году составил €396 млрд.