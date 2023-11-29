Президент Туниса заявил о готовности страны принять раненых из Газы

Каис Саид провел телефонный разговор с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, в ходе которого также высоко оценил роль египетской стороны в вопросе доставки гуманитарной помощи в сектор Газа

РАБАТ, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид в ходе телефонного разговора с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил, что его страна готова принять пострадавших из сектора Газа и оказать им медицинскую помощь. Об этом говорится в заявлении канцелярии Саида.

"Президент Каис Саид провел телефонный разговор с Абдель Фаттахом ас-Сиси, в ходе которого высоко оценил роль Египта в вопросе доставки гуманитарной помощи в Газу и сообщил, что Тунис готов принять ряд пострадавших жителей анклава для оказания им медицинской помощи", - говорится в сообщении, опубликованном на странице канцелярии в соцсети X ("икс", ранее Twitter).