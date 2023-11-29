Мероприятие состоится в декабре

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить саммит ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге, который пройдет в декабре. Об этом сообщил журналистам посол Казахстана в РФ Даурен Абаев

"Да, ожидаем такое участие", - сказал он в ответ на вопрос ТАСС, принял ли Токаев предложение Владимира Путина принять участие в традиционной неформальной встрече лидеров ЕАЭС и СНГ.

В начале ноября президент РФ сообщил, что встретится в декабре в Санкт-Петербурге со своими коллегами по СНГ и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) на традиционном неформальном саммите.