Совет Украина - НАТО обсудит реформы для приближения Украины к альянсу

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, на встрече будет также обсуждаться "ситуация на поле боя"

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Совет Украина - НАТО (СУН) на своем первом заседании на уровне глав МИД в Брюсселе обсудит реформы для приближения Украины к альянсу, заявил перед началом встречи генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Украина становится все ближе к НАТО, и сегодня мы обсудим, как можно поддержать ее путь к членству. Все страны альянса согласны, что Украина станет членом НАТО, теперь нам надо обсудить усилия на этом пути и предстоящие реформы, а также поддержку в их реализации", - сказал он.

По словам генсека, на встрече будет также обсуждаться "ситуация на поле боя".

Столтенберг вновь призвал страны НАТО не недооценивать Россию и "проявлять солидарность с Украиной не только на словах, но и на деле".

Формула о том, что Украина "со временем станет членом НАТО", была впервые утверждена альянсом на саммите в Бухаресте в 2008 году, с тех пор ее в течение 15 лет повторяют все генеральные секретари НАТО в своих заявлениях по Украине.