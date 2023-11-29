Депутаты Белоруссии одобрили в I чтении разрешение рекламы алкоголя на ТВ в ночное время

Речь идет о периоде с 23:00 до 07:00

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Палата представителей (нижняя палата) Национального собрания (парламент) Белоруссии приняла в первом чтении законопроект, разрешающий рекламу алкогольных напитков на радио и телевидении в ночное время. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроектом "Об изменении законов по вопросам рекламы" предполагается дополнить словами "с 07:00 до 22:00" пункт, запрещающий размещение рекламы алкогольных напитков на радио и телевидении. Таким образом будет разрешено рекламировать их в период с 23:00 до 07:00.

При этом предлагается сократить на час (с 07:00 до 21:00) продолжительность запрета рекламы игорных заведений и азартных игр на телевидении и радио. В настоящее время запрет действует с 07:00 до 22:00.

Документ предусматривает введение ограничений на рекламу безалкогольного пива и пивных напитков. В частности, ее размещение и распространение будет запрещено в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, в изданиях и продукции СМИ, предназначенных для лиц младше 18 лет. Не допускается использование образов людей или животных, в том числе рисованных (за исключением логотипов), и высказываний, внушающих, что потребление таких напитков содействует достижению успеха, улучшает физическое или психическое состояние человека. Реклама не должна содержать утверждения, будто безалкогольные пиво и пивные напитки безвредны, полезны для здоровья и являются одним из способов утоления жажды. Кроме того, вводится запрет на использование в рекламе призывов к употреблению безалкогольных пива и пивных напитков, а также высказываний, дискредитирующих воздержание от их употребления.

Реестр и соцреклама

Изменения в законе определяют и уточняют полномочия в сфере рекламы органов власти различного уровня. В частности, Совмину (правительство) предстоит определить порядок формирования государственного реестра распространителей рекламы, состав включаемых в него сведений, порядок взаимодействия государственных органов по вопросам его ведения. Формировать и вести реестр будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

"Рекламораспространители по требованию государственных органов обязаны обеспечить <...> размещение (распространение) на принадлежащих им средствах наружной рекламы социальной рекламы государственных праздников, общереспубликанских праздничных дней и памятных дат, а также социальной рекламы в сфере обеспечения государственной и (или) общественной безопасности", - указывается в законопроекте.