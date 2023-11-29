Премьер Молдавии запросил отставку главы службы 112 из-за гибели людей в метели

Дорин Речан также сообщил, что с начала 2024 года служба будет подчиняться МВД, сейчас она находится в ведении министерства экономического развития и цифровизации

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер Молдавии Дорин Речан предложил отправить в отставку директора службы 112 Ливиу Оборок из-за гибели людей во время обрушившейся на страну метели.

"Пока прокуратура разберется с ситуацией от 26-27 ноября, я прошу отставки директора службы 112, которая занимается только передачей информации вместо того, чтобы проследить за ситуацией, убедиться, что она разрешена. Прошу главу МВД пересмотреть все протоколы, все процессы. У вас есть на это 30 дней", - сказал Речан на заседании правительства, трансляцию которого вела пресс-служба. Он также сообщил, что с начала 2024 года служба 112 будет подчиняться МВД, сейчас она находится в ведении министерства экономического развития и цифровизации.

Ранее оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) потребовала отставки чиновников правительства, которые допустили гибель четырех человек, когда на страну обрушился сильный ветер со снегопадами. МВД установило, что двое из них трижды просили о помощи сотрудников Единой службы 112, которая получает запросы от граждан и перенаправляет их полиции, скорой помощи, пожарным и спасателям. В результате непогоды было заблокировано движение на дорогах, обесточено свыше двухсот населенных пунктов.