29 ноября, 11:36,
обновлено 29 ноября, 11:50
Военная операция на Украине

Блинкен не увидел на встрече глав МИД НАТО "признаков усталости" от поддержки Украины

По словам госсекретаря США, каждый член альянса "выразил сильную и непрерывную поддержку" Киеву

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что не заметил признаков усталости от поддержки Украины во время заседания глав МИД стран НАТО.

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"Я не заметил признаков усталости. Напротив, решительную готовность продолжать [помогать Украине]", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе после заседания глав МИД стран альянса. По его словам, страны НАТО хотят обеспечить Киев всем необходимым, чтобы он смог "вернуть территории".

"Каждый член [НАТО] выразил сильную и непрерывную поддержку Украине", - заявил он. 

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