В Минске проходят учения силовиков по охране правопорядка во время выборов

По сведениям пресс-службы МВД Белоруссии, в них задействованы сотрудники ГУВД Мингорисполкома, всех районных управлений внутренних дел и другие представители силового блока

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Тактико-специальные учения минской милиции и других представителей силового блока по обеспечению правопорядка во время предстоящих в 2024 году выборов проходят в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы МВД Белоруссии.

"В преддверии избирательной кампании 2024 года особое внимание уделяется теоретическим и практическим аспектам обеспечения охраны общественного порядка в нештатных ситуациях, повышению уровня готовности сотрудников к реагированию на возможные угрозы", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, учения проходят на аэродроме Липки (в восточной части Минска), в них задействованы сотрудники ГУВД Мингорисполкома, всех районных управлений внутренних дел, другие представители силового блока. За действиями личного состава наблюдает министр внутренних дел Иван Кубраков, проинформировали в милицейском ведомстве.

Первый в истории Белоруссии единый день голосования пройдет 25 февраля 2024 года, по результатам которого планируется избрать 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и около 12,5 тыс. депутатов местных советов. На назначенных на 4 апреля 2024 года выборах в Совет Республики от каждой из шести областей и Минска на заседаниях депутатов местных советов базового уровня будут избраны по восемь членов верхней палаты парламента. Еще восемь сенаторов назначаются президентом Белоруссии.