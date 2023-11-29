Будапешт заявил, что кооперация НАТО и Киева не предусматривает передачу летального оружия

Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что подобный шаг мог бы повлечь за собой риск эскалации

БУДАПЕШТ, 29 ноября. /ТАСС/. Программа сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год носит добровольный характер и не предусматривает передачу Киеву летального оружия. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, эти два важных принципа были учтены при подготовке документа по настоянию его страны.

Глава МИД рассказал, что правительство Венгрии выступило за соблюдение "добровольного характера программы, чтобы каждое государство - член НАТО могло само решать, участвовать ему в программе или нет". Кроме того, "в рамках этой инициативы должна происходить передача [Украине] только нелетальных видов военного снаряжения", отметил Сийярто.

"Это также чрезвычайно важно, потому что такой шаг мог бы повлечь за собой риск эскалации [конфликта на Украине]", - пояснил министр, принимавший участие в совещании с коллегами из стран альянса в Брюсселе. Его беседа с венгерскими журналистами по итогам встречи транслировалась в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в Брюсселе, что Североатлантический альянс и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, которая включает, в частности, решение вопросов энергобезопасности и подготовку ее вооруженных сил.