Япония потребует у США данные об аварии конвертоплана Osprey

Премьер-министр Фумио Кисида подчеркнул, что приостановка полетов возможна "после подтверждения фактов", связанных с крушением

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Япония потребует у США сведения об аварии конвертоплана Osrey, потерпевшего крушение у острова Якусима (префектура Кагосима), а решение о том, требовать ли приостановки полетов таких аппаратов в стране, будет принято после уточнения всех подробностей. Об этом заявил японский премьер Фумио Кисида.

"Мы бы хотели потребовать у американских военных подтверждения фактов, связанных с обстоятельствами аварии", - сказал он. Отвечая на вопрос журналистов о том, намерено ли правительство потребовать приостановки полетов конвертопланов Osprey на территории страны, Кисида сказал, что "это следует обдумать после подтверждения фактов".

Ранее о требовании приостановить полеты конвертопланов до установления причин катастрофы заявил губернатор префектуры Окинава, где сосредоточена большая часть американских военных объектов в Японии, Дэнни Тамаки. Такое требование, в частности, было предъявлено в 2016 году после инцидента с экстренной посадкой такого аппарата. Тогда соответствующее требование американскому послу Кэролайн Кеннеди изложил Фумио Кисида, занимавший пост главы МИД.

Между тем командование базы Сил самообороны в префекктуре Сага уже отменило запланированные на 30 ноября учения, в которых должны быть задействованы конвертопланы Osprey.

Подробности крушения

Американский конвертоплан Osprey CV-22 разбился в среду примерно в 1 км от побережья острова Якусима. По уточненным данным, на борту находилось шесть человек, трое из них, как сообщил телеканал NHK, были обнаружены рыбаками, которые вели промысел в районе аварии. Их состояние неизвестно. Между тем агентство Kyodo сообщало со ссылкой на Береговую охрану об обнаружении одного человека, который находился без сознания. Позднее стало известно, что он погиб.

По предварительным данным, разбившийся конвертоплан приписан к американской базе Ёкота в пригороде Токио и совершал перелет с базы Ивакуни (префектура Ямагути) на базу Кадена (префектура Окинава). По словам очевидцев, во время падения из одного из его двигателей вырывалось пламя.

Прежние инциденты

За годы эксплуатации с американскими конвертопланами произошло множество инцидентов. В 2012 году два Osprey разбились в американском штате Флорида и в Марокко, в 2016-м инцидент произошел в зоне Персидского залива: тогда погиб морской пехотинец. В августе 2017 года конвертоплан потерпел крушение у восточного побережья Австралии. 27 августа этого года на севере Австралии разбился V-22 Osprey, три американских морских пехотинца погибли, еще пять были госпитализированы с тяжелыми травмами. Конвертоплан, на борту которого находились 23 морпеха, участвовал в маневрах Predator's Run.

Многочисленные мелкие происшествия с Osprey регулярно происходят и на территории Японии, что вызывает серьезную обеспокоенность у местного населения.