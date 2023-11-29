Польские пограничники обучат финнов строительству пограничных заграждений

В миссии будут участвовать специалисты погранохраны и армии республики

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Группа служащих польской пограничной охраны 4 декабря вылетит в Финляндию, чтобы обучать финнов строительству пограничных заграждений. Об этом сообщила представитель польской погранохраны капитан Анна Михальская.

"Наши эксперты поедут показать, как функционирует наш пограничный барьер на восточной границе. В миссии будут участвовать специалисты погранохраны и армии", - сказала Михальская агентству РАР.

По ее словам, "глава финской пограничной охраны обратился с просьбой о возможности организовать визит экспертов польских служб в связи с планируемым строительством заграждения на финско-российской границе".

В 2022 году власти Польши построили на границе с Белоруссией стену из стальных секций высотой в 5,5 м и длиной в 186 км для борьбы с нелегальной миграцией. Сверху стена увита колючей проволокой. Ситуацию на подходах к этому заграждению отслеживают 4,5 тыс. всепогодных видеокамер и датчиков движения.

По данным польской погранохраны, с начала года было зарегистрировано свыше 25,5 тыс. попыток нелегального перехода польско-белорусской границы, из них 1,3 тыс. - в ноябре.