Парламент Швеции проголосовал за развитие атомной энергетики в стране

Согласно соответствующему законопроекту, допускается строительство в стране новых АЭС

СТОКГОЛЬМ, 29 ноября. /ТАСС/. Парламент Швеции поддержал правительственный законопроект об атомной энергетике в стране. Предложенные изменения означают, что допускается строительство новых АЭС, при этом одновременно разрешено эксплуатировать более 10 реакторов, сообщает законодательный орган в пресс-релизе.

"Парламент разделяет мнение правительства о том, что ядерная энергетика, не использующая ископаемое топливо, должна продолжать играть центральную роль в энергетическом балансе Швеции. Основной причиной этого является ожидаемый рост спроса на электроэнергию в сочетании с необходимостью постепенного отказа от ископаемого топлива, не в последнюю очередь по климатическим причинам. Ядерная энергетика также способствует стабильному и предсказуемому функционированию шведской энергосистемы", - говорится в сообщении.

В Швеции в настоящее время на трех АЭС (в Форсмарке, Рингхалсе и Оскарсхамне) эксплуатируются шесть реакторов. Изменения в закон вступят в силу 1 января 2024 года.