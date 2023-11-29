Восемь человек находились на борту потерпевшего крушение в Японии конвертоплана

ВВС США отметили, что состояние экипажа неизвестно, проводятся поисково-спасательные операции

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Восемь военнослужащих были на борту конвертоплана Osprey, потерпевшего крушение у японского острова Якусима (префектура Кагосима). Об этом говорится в письменном заявлении ВВС США.

В документе отмечается, что конвертоплан "потерпел крушение во время выполнения планового тренировочного полета у берегов острова Якусима (Япония) с восемью" военнослужащими на борту. "Состояние экипажа на данный момент неизвестно", - добавили в американских ВВС. На месте происшествия работают специалисты, которые проводят поисково-спасательные операции.

"Причина аварии на данный момент неизвестна", - подчеркивается в документе.

Как заявил ранее премьер Фумио Кисида, Япония запросит у США сведения об аварии Osprey, а решение о том, требовать ли приостановки полетов таких аппаратов в стране, будет принято после уточнения всех подробностей. Ранее о требованиях приостановить полеты конвертопланов до установления причин катастрофы заявил губернатор префектуры Окинава, где сосредоточена большая часть американских военных объектов в Японии, Дэнни Тамаки. Между тем командование базы Сил самообороны в префектуре Сага уже отменило запланированные на 30 ноября учения, в которых должны быть задействованы конвертопланы.

Osprey CV-22 разбился в среду примерно в 1 км от побережья острова Якусима. Трое из находившихся на его борту человек, как сообщил телеканал Эн-эйч-кей, были обнаружены рыбаками, которые вели промысел в районе аварии. Их состояние неизвестно. Между тем агентство Киодо сообщало со ссылкой на Береговую охрану об обнаружении одного человека, который находился без сознания. Позднее стало известно, что он погиб.

По предварительным данным, разбившийся конвертоплан приписан к американской базе Ёкота в пригороде Токио и совершал перелет с базы Ивакуни (префектура Ямагути) на базу Кадена (префектура Окинава). По словам очевидцев, во время падения из одного из его двигателей вырывалось пламя.