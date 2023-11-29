Боррель: участие Лаврова в заседании ОБСЕ в Скопье позволит "сохранить мультилатерализм"

По словам главы дипломатии Евросоюза, для ЕС важно, чтобы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжала полноценно функционировать, особенно "в тяжелые времена, как сейчас"

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии позволит "сохранить мультилатерализм". Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Скопье, которую транслировала Еврокомиссия.

"Ваше [ОБСЕ и Северной Македонии] решение позволить Лаврову принять участие соответствует нашей общей задаче сохранить мультилатерализм", - сказал он.

По его словам, для ЕС важно, чтобы ОБСЕ продолжала полноценно функционировать, особенно "в тяжелые времена, как сейчас". "ОБСЕ остается для ЕС, несмотря на тяжелые времена, важным партнером и форумом для обмена. Особенно в трудные времена. ОБСЕ - это единственная платформа, где наша общая архитектура безопасности обсуждается и должна обсуждаться", - добавил он.

Ранее Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения", сообщил, что российская делегация примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Скопье, если Болгария откроет воздушное пространство, а посол России Элеонора Митрофанова сказала ТАСС, что разрешение получено.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря, на ней члены организации должны определиться с кандидатурой председательствующего государства.