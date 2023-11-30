Японские ВС приостановили использование конвертопланов Osprey

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно отметил, что крушение Osprey ВС США вызывает крайнее беспокойство у местных жителей

ТОКИО, 30 ноября. /ТАСС/. Силы самообороны Японии приостановили использование находящихся в их распоряжении Osprey до выяснения всех обстоятельств крушения конвертоплана, которое произошло в среду. Об этом на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Что касается Osprey Сил самообороны, то их использование приостановлено до выяснения обстоятельств происшествия", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что крушение Osprey ВС США вызывает крайнее беспокойство у местных жителей.

На вооружении Сил самообороны Японии в настоящее время находится 14 конвертопланов Osprey. Планируется довести их число до 17, обустроив пункт базирования в префектуре Сага.

Osprey CV-22 разбился примерно в 1 км от побережья острова Якусима. Как сообщил телеканал NHK, три человека из находившихся на борту восьми были обнаружены рыбаками. Еще один, как сообщил министр обороны Японии Минору Кихара, погиб. Поисковая операция продолжается. По предварительным данным, разбившийся конвертоплан приписан к американской базе Ёкота в пригороде Токио и совершал перелет с базы Ивакуни (префектура Ямагути) на базу Кадена (префектура Окинава). По словам очевидцев, во время падения из одного из двигателей вырывалось пламя.

За годы эксплуатации с американскими конвертопланами произошло множество инцидентов. В 2012 году два Osprey разбились в американском штате Флорида и в Марокко, в 2016-м инцидент произошел в зоне Персидского залива: тогда погиб морской пехотинец. В августе 2017 года конвертоплан потерпел крушение у восточного побережья Австралии.

27 августа этого года на севере Австралии разбился V-22 Osprey, три американских морских пехотинца погибли, еще пять были госпитализированы с тяжелыми травмами. Конвертоплан, на борту которого находились 23 морпеха, участвовал в маневрах Predator's Run. Многочисленные мелкие происшествия с Osprey регулярно происходят и на территории Японии, что вызывает серьезную обеспокоенность у местного населения.