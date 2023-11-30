Армия Израиля заявила, что возможность продления перемирия с ХАМАС под вопросом

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Возможность продления перемирия между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС находится под вопросом. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Дорон Cпилман.

"На данный момент продление нынешних рамок [перемирия] находится под вопросом", - сказал он.

Дорон Cпилман также заявил, что израильские военные готовы в полной мере возобновить военную операцию в секторе Газа, если перемирие с радикальным палестинским движением ХАМАС не будет продлено. "Если срок действия [перемирия] истечет, Армия обороны Израиля <...> готова просто возобновить действия, военные действия против ХАМАС в секторе Газа", - сказал он.