СМИ: Эрдоган обсудит в Дубае постконфликтный статус Газы

По информации Hurriyet, в рамках усилий по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной также обсуждаются вопросы обеспечения стабильного прекращения огня

СТАМБУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на полях открывающегося в четверг в Дубае Всемирного саммита по климату постконфликтный статус сектора Газа. Об этом сообщила проправительственная турецкая газета Hurriyet.

"Поствоенный статус Газы будет в числе вопросов, которые Эрдоган обсудит в ОАЭ", - пишет обозреватель издания Абдулкадир Сельви.

Автор публикации отмечает, что в рамках усилий по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной обсуждаются вопросы обеспечения стабильного прекращения огня и постконфликтный статус палестинского анклава. Наряду с планами США и Израиля по решению палестинской проблемы есть еще план стран региона во главе с Турцией, указывает обозреватель Hurriyet. "Газой должны управлять жители региона. Ни одна формула без участия ХАМАС (радикальное палестинское движение - прим. ТАСС) не будет иметь шансов на успех. Приоритет сейчас должен быть отдан созданию палестинского государства, кровопролитие невозможно остановить без решения на основе принципа сосуществования двух государств", - пишет близкий к администрации турецкого президента журналист, давая понять, что приведенные им положения составляют основу турецкого плана урегулирования кризиса в Газе.

Власти Турции ранее неоднократно заявляли, что единственным способом решения палестинской проблемы является признание существования независимого Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Эрдоган, выступая в среду в парламенте, сообщил, что обсудит в Дубае ситуацию в Газе и вопросы оказания помощи жителям анклава.