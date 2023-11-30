30 ноября, 07:44
Военная операция на Украине

СМИ: в НАТО не исключают, что ВСУ не смогут вытеснить российские войска до конца 2024 года

Как сообщил портал Euractiv, обеспечение заказов на вооружения украинской армии, особенно на ракеты и боеприпасы, идет "не совсем так, как планировалось"

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Украина, вероятно, не сможет вытеснить все российские войска с завоеванных территорий до конца 2024 года. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО.

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По его словам, Украина, вероятно, не сможет вытеснить все российские войска с завоеванных территорий до конца 2024 года. Хотя западные союзники Киева обещают, что финансовая и военная поддержка Украине не ослабнет, по словам трех дипломатов альянса, обеспечение заказов на вооружения украинской армии, особенно на ракеты и боеприпасы, идет "не совсем так, как планировалось". По оценкам портала, такое развитие событий вызывает вопросы о том, "сможет ли Запад удержать оборону в ближайшие месяцы".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники, месяцем ранее он сообщал, что Киев с начала контрнаступления потерял свыше 90 тыс. военнослужащих, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов. 

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