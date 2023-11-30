Совет министров иностранных дел ОБСЕ с участием Лаврова начал работу в Скопье

СМИД ОБСЕ стартовал пленарным заседанием, на котором ожидаются выступления глав делегаций

СКОПЬЕ, 30 ноября. /ТАСС/. 30-е заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) началось в столице Северной Македонии Скопье. В нем принимает участие глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент ТАСС.

Лавров прибыл на площадку СМИД одним из последних. Появление российского министра вызвало большой ажиотаж у прессы. Журналисты выкрикивали свои вопросы, однако Лавров прошел прямо в зал заседаний, где занял место между представителями Румынии и Сан-Марино.

СМИД ОБСЕ стартовал пленарным заседанием, на котором ожидаются выступления глав делегаций. Мероприятие проходит в спортивном центре Бориса Трайковского, оборудованном под выставочный павильон. В течение часа до старта первого пленарного заседания - всего на четверг-пятницу их запланировано три - главы делегаций съезжались к главному входу в центр, каждого из них приветствовал глава МИД Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи.

Ожидается, что одним из важных вопросов повестки СМИД ОБСЕ станет председательство в организации на 2024 год. Ранее Эстония выдвинула свою кандидатуру, но Россия неоднократно заявляла, что не поддержит это выдвижение. Кандидатура страны-председателя должна быть одобрена консенсусом. В свою очередь премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что его страна готова перенять председательство в ОБСЕ в 2024 году в случае, если кандидатура Эстонии не будет утверждена.