В Турции сообщили, что процесс ратификации заявки Швеции в НАТО не завершен

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш не уточнил, когда может состояться голосование

СТАМБУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Процесс ратификации в турецком парламенте заявки на вступление Швеции в НАТО еще продолжается. Документ пока находится на рассмотрении в комиссии по международным делам и будет вынесен на рассмотрение генассамблеи после его утверждения профильной структурой, сообщил спикер парламента Нуман Куртулмуш в эфире телеканала NTV, не уточнив, когда может состояться голосование.

"Ратификационный протокол поступил в парламент [в октябре], он будет оценен в комиссии по международным делам и затем вынесен на голосование в рамках генассамблеи. Работа парламента осуществляется исходя из его повестки. Процесс продолжается", - сказал спикер турецкого парламента.

При этом он добавил, что в Анкаре ожидают от Швеции выполнения обязательств в вопросе противодействия терроризму, что предусмотрено соответствующими договоренностями. "Турция дала слово и сдержит его. Но она ожидает аналогичных действий от своих партнеров", - отметил Куртулмуш.

Министр иностранных Швеции Тобиас Билльстрём сообщил 29 ноября, что власти Турции могут ратифицировать заявку его страны на присоединение к НАТО в течение нескольких недель. При этом он сослался на разговор по этому вопросу с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму, в частности в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Анкаре терррористической организацией.