Politico: США и Израиль обсуждают будущие операции на юге сектора Газа

По информации газеты, стороны обсуждают вопрос оказания давления на ХАМАС после окончания паузы в боевых действиях и вопрос оказания гуманитарной помощи жителям Газы

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Представители Соединенных Штатов и Израиля в течение нескольких недель обсуждают будущие операции еврейского государства на юге сектора Газа, но пока неясно, когда израильская армия начнет эту кампанию. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

"Мы продвигаемся в обсуждении, думаем о будущем. Наш ответ Израилю: действуйте с хирургической точностью, более прицельно, старайтесь минимизировать и предотвращать жертвы среди гражданского населения, если это возможно", - сказал собеседник издания.

Источники газеты в администрации не сообщили, что именно Израиль "должен продемонстрировать" США, чтобы Вашингтон одобрил новый этап операций Израиля против палестинского движения ХАМАС. В свою очередь источник во властных кругах Израиля рассказал изданию, что еврейское государство и США ведут "тесный диалог по многим направлениям". В частности, стороны обсуждают вопрос оказания давления на ХАМАС после окончания паузы в боевых действиях и вопрос оказания гуманитарной помощи жителям Газы.

"Израиль очень внимательно относится к мнению США по этим вопросам", - добавил израильский чиновник.

В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом выразил надежду на то, что сможет обсудить с властями еврейского государства будущее сектора Газа.

Армия обороны Израиля сообщила в четверг утром о продлении перемирия в секторе Газа еще на один день.