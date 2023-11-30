Церемония открытия климатической конференции ООН началась в Дубае

На площадке COP28 организуют сотни мероприятий, посвященных вопросам борьбы с изменением климата

ДУБАЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Церемония официального открытия 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) началась в Дубае, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Первая сессия COP28 проходит в выставочном центре Expo City Dubai. В ходе церемонии открытия министр иностранных дел Египта Самех Шукри, президент прошлогоднего климатического саммита COP27, передал председательство конференции сторон ОАЭ, которые принимают нынешний международный форум. Президентом сессии в Дубае выступит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бен Ахмед аль-Джабер. В самом начале церемонии официального открытия Шукри призвал делегатов почтить минутой молчания память "всех гражданских лиц, погибших во время нынешнего конфликта в Газе".

На площадке COP28 будут организованы сотни мероприятий, посвященных вопросам борьбы с изменением климата. Самым значимым из них станет так называемый сегмент высокого уровня. В течение двух дней - 1 и 2 декабря - главы государств и правительств выступят с национальными заявлениями, в которых постараются донести позиции своих стран в отношении проблем экологии, продовольственной безопасности, защиты от природных бедствий, зеленой энергетики, финансовой поддержки наименее развитых стран для преодоления последствий изменений климата.

Конференция в Дубае продлится до 12 декабря. В ней примут участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тысяч делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов.