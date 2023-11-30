МИД Испании: Европа переживает самый переломный момент после падения Берлинской стены

Глава ведомства Хосе Мануэль Альбарес отметил, что концепция безопасности ОБСЕ необходима как никогда

СКОПЬЕ /Северная Македония/, 30 ноября. /ТАСС/. Европа сейчас переживает самый критический момент после падения Берлинской стены. Такое мнение выразил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, выступая на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в столице Северной Македонии Скопье.

"Мы сталкиваемся с самым переломным моментом в Европе после падения Берлинской стены, - отметил он. - Контекстом, в котором всеобъемлющая концепция безопасности ОБСЕ необходима как никогда, равно как и необходимость укреплять связи со средиземноморскими и азиатскими партнерами ОБСЕ по сотрудничеству, которые играют важную роль в защите международного порядка, основанного на правилах".

"Наша организация должна ежедневно служить целям, ради которых она была создана и которые продолжают оставаться действительными и необходимыми, а именно сближению между часто расходящимися [во мнении] странами, опираясь на правильно понимаемое правило консенсуса, - добавил Альбарес. - Несмотря ни на что, существует неминуемая опасность паралича, связанная с трудностью достижения консенсуса по основным предстоящим решениям, наиболее важными из которых являются председательство в 2024 году, единый бюджет, обновление высших должностей".