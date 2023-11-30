Коломойский подал иск с требованием вернуть ему гражданство Украины

СМИ ранее сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства бизнесмена, однако официально об этом не объявлялось

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского подали в суд иск с требованием отменить решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства. Об этом сообщило агентство УНИАН.

"Признать противоправным и отменить Указ президента Украины № 502/2022 от 18.07.2022 в части признания Коломойского Игоря Валерьевича, 1963 года рождения, уроженца и жителя города Днепра утратившим гражданство Украины", - цитирует УНИАН исковое заявление.

В июле прошлого года украинские СМИ сообщили, что Зеленский лишил гражданства Коломойского в числе других известных политиков и бизнесменов, однако официально об этом не объявлялось. При этом офис президента отказался обнародовать соответствующий указ, ссылаясь на то, что там якобы "содержится конфиденциальная информация". Сам Коломойский, против которого в сентябре этого года было возбуждено уголовное дело, предъявлял в суде украинский паспорт и заявлял, что его никто не уведомлял о лишении гражданства. В октябре Шевченский район суд Киева, где рассматривается дело бизнесмена, в своих постановлениях именовал его то гражданином Украины, то гражданином Израиля.

Дела против Коломойского

2 сентября Коломойский был задержан после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.

При этом оппоненты Зеленского, а также многие политологи считают, что его кандидатуру на выборах президента 2019 года поддерживали СМИ, принадлежащие Коломойскому. В частности, с 2012 года связанный с ним украинский телеканал "1+1" начал трансляции комедийного шоу "Вечерний квартал" с пародиями на известных политиков, создателем которого был Зеленский, а в 2015-2019 годах демонстрировал комедийный сериал "Слуга народа", в котором Зеленский исполнил роль школьного учителя, ставшего президентом Украины. Считается, что на фоне успеха этого сериала Зеленский выставил свою кандидатуру на выборах президента, которые выиграл с большим отрывом от шедшего на второй срок Петра Порошенко.