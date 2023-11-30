Bloomberg: ЕК представит 12 декабря план евроналога на прибыль с замороженных активов РФ

По данным агентства, утверждение этих предложений Еврокомиссией позволит их обсудить на декабрьском саммите ЕС

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль от реинвестирования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины, этот план будет обсуждаться лидерами ЕС на саммите 14-15 декабря, пока единства между странами ЕС по этому предложению нет, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

По его информации, план уточняет несколько требующих согласования вопросов, которые подняли несколько стран ЕС, в частности, что взимаемый ЕС налог не будет пересекаться с национальными налогами и сборами. Агентство отмечает, что утверждение этих предложений Еврокомиссией 12 декабря позволит их обсудить на декабрьском саммите ЕС.